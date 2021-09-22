Наказанного признали виновным в том, что 11 сентября 2017 он взял взятку – 2000 гривен. За эти деньги судья обещал вынести решение в пользу истца.

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За взятку в 2000 гривен – 7 лет тюрьмы

21 сентября ВАКС рассмотрел дело судьи Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела управления Пенсионного фонда в Закарпатской области.

Первого обвиняли в том, что 11 сентября 2017 он при посредничестве второго получил неправомерную выгоду.

Речь о 2000 гривен взятки , за которые судья обещал принять решение в пользу истца по административному делу против Управления социальной защиты Мукачевской РГА (райгосадминистрации).

Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) собрали доказательства виновности указанных лиц, и суд с ними согласился:

Судье назначили наказание в 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Его сообщнику – 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Впрочем, приговор еще можно обжаловать – в течение 30 дней.

Осужденный за взятку судья годами получал зарплату, хоть и не рассматривал дела

Как пишут в Центре противодействия коррупции , осужденный – судья Михаил Пак. В 2018 Высший совет правосудия отказалась отстранить его от должности даже несмотря на скандальное задержание, так что мужчина до сих пор получал более 70 тысяч гривен в месяц зарплаты (хотя с того же 2018 года не рассматривает дела).

К слову, дело, в котором он брал взятку, касалось так называемых афганских выплат. Что интересно, в "Слидство.Инфо" в мае 2021 публиковали аудио, в котором судья жалуется на то, что его задержали за такую маленькую взятку, что даже стыдно.

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Полный текст сообщения САП в фейсбуке:

Судью Мукачевского горрайонного суда приговорена к 7 годам лишения свободы.

21 сентября 2021 коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор судье Мукачевского горрайонного суда и бывшему начальнику юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Во время досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 судья Мукачевского горрайонного суда, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, при посредничестве начальника юридического отдела получил 2000 гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по иску последнего к Управлению социальной защиты населения Мукачевской РГА.

Суд, учитывая доказательства, собранные детективами НАБУ во время досудебного расследования, поддержал позицию прокуроров САП и признал указанных лиц виновными по части 3 статьи 368 УК.

По приговору суда судье назначено наказание в 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности определены в подпункте "г" пункта 1 статьи 1 закона "О предупреждении коррупции" в течение 3 лет.

Его сообщник приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.