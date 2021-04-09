Киевский апелляционный суд не разрешил выселить судью КСУ Игоря Слиденко с государственной дачи. Говорится о Доме отдыха ГУД "Конча-Заспа".

Выселить Слиденко с дачи нельзя, пока Голосеевский райсуд не примет решение по иску судьи о проживании там.

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В постановлении Киевского апелляционного суда говорится, что еще в ноябре Слиденко и его семья должны были съехать с госдачи. В то время супруги ждали 3 ребенка.

Слиденко сообщили, что он должен освободить комнату в пансионате №4, еще 18 ноября. Уже 24 ноября служебный автомобиль Конституционного Суда не пустили на территорию Дома отдыха "Конча-Заспа".

В декабре Голосеевский райсуд Киева удовлетворил заявление Слиденко. В нем говорилось об обеспечении иска к Дому отдыха "до предъявления искового заявления" об устранении препятствий в пользовании комнатой.

Суд запретил выселять Слиденко и его семью, а также не позволил ограничивать доступ судьи на указанную территорию.

В ответ представитель Дома отдыха "Конча-Заспа" Анна Онофрийчук подала апелляцию. Еще 16 апреля иск женщины частично удовлетворили.

Кроме того, в "Конча-Заспе" также отметили, что Голосеевский суд своими запретами вмешивается в хозяйственную деятельность Дома отдыха.

Чем "прославился" Слиденко

Игорь Слиденко был автором скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Когда в Украине вспыхнул конституционный кризис, Слиденко написал заявление об увольнении, однако впоследствии заявил, что сделал это после давления со стороны Офиса Президента.

Впоследствии Слиденко рассказывал, что намерен эмигрировать из Украины, однако так никуда и не уехал.



Что известно о скандальном решении КСУ / Инфографика 24 канала