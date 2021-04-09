Судья КСУ Слиденко борется, чтобы его не выселили из государственной дачи
Киевский апелляционный суд не разрешил выселить судью КСУ Игоря Слиденко с государственной дачи. Говорится о Доме отдыха ГУД "Конча-Заспа".
Источник:Киевский апелляционный суд
Выселить Слиденко с дачи нельзя, пока Голосеевский райсуд не примет решение по иску судьи о проживании там.
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В постановлении Киевского апелляционного суда говорится, что еще в ноябре Слиденко и его семья должны были съехать с госдачи. В то время супруги ждали 3 ребенка.
Слиденко сообщили, что он должен освободить комнату в пансионате №4, еще 18 ноября. Уже 24 ноября служебный автомобиль Конституционного Суда не пустили на территорию Дома отдыха "Конча-Заспа".
В декабре Голосеевский райсуд Киева удовлетворил заявление Слиденко. В нем говорилось об обеспечении иска к Дому отдыха "до предъявления искового заявления" об устранении препятствий в пользовании комнатой.
Суд запретил выселять Слиденко и его семью, а также не позволил ограничивать доступ судьи на указанную территорию.
В ответ представитель Дома отдыха "Конча-Заспа" Анна Онофрийчук подала апелляцию. Еще 16 апреля иск женщины частично удовлетворили.
Кроме того, в "Конча-Заспе" также отметили, что Голосеевский суд своими запретами вмешивается в хозяйственную деятельность Дома отдыха.
Чем "прославился" Слиденко
- Игорь Слиденко был автором скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
- Когда в Украине вспыхнул конституционный кризис, Слиденко написал заявление об увольнении, однако впоследствии заявил, что сделал это после давления со стороны Офиса Президента.
- Впоследствии Слиденко рассказывал, что намерен эмигрировать из Украины, однако так никуда и не уехал.
Что известно о скандальном решении КСУ / Инфографика 24 канала
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