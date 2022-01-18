Это предусмотрено законодательством, потому что решение о мере пресечения еще не было вынесено, сообщили в пресс-службе Печерского райсуда Киева.

Важно Суд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 19 января

Остальные дела судья рассматривать не может

Объяснили, что судья не имеет права рассматривать другие судебные дела до оглашения решения. Он должен все это время находиться в совещательной комнате, но не в буквальном смысле, а с утра и до определенного времени.

В суде добавили, что пойти поспать Соколов может. Однако его перемещение этими днями комментировать отказались.

Заседание вроде не переносили

Кроме того, в суде добавили, что заседание о мере пресечения Порошенко не переносили и перерыв не объявляли.

Судья имеет право озвучить время и дату, когда будет объявлено решение. В этом случае это 11 часов 19 января. Соответственно, до этого времени судья останется в совещательной комнате – будет анализировать доводы и писать судебное решение,

– утверждает суд.

Как проходил суд над Порошенко

Порошенко вернулся в Украину из Польши утром 17 января. В аэропорту его встретили сторонники и представители Государственного бюро расследований.

Затем Порошенко вместе с адвокатами поехали в Печерский суд, где в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения по "угольному делу".

Прокуроры просили суд об аресте политика с правом внесения залога в размере 1 миллиард долларов.

Около 17:40 суд пошел в совещательную комнату. Он был там 5 часов.

Сторонники Порошенко даже заявили, что Соколову вроде бы стало плохо и ему вызвали скорую, однако эту информацию опровергли в Печерском суде.

Вечером секретарь суда заявил, что решение будет оглашено 19 января.

Обратите внимание! Порошенко подозревают в государственной измене. По информации следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия президента, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Все для того, чтобы подписать контракт на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса.

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