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      Судья Антикоррупционного суда назвал сроки полного уничтожения коррупции

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      Евгений Крук
      Евгений Крук / censor.net.ua

      Заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук заявил, что главной целью, с которой сейчас работает ВАКС, является полное уничтожение коррупции. По его словам, если не будет коррупции, отпадет и необходимость в существовании самого суда.

      Антикоррупционный суд уже сегодня работает на то, чтобы в будущем у него не было дел, заявил Евгений Крук в интервью "Громадскому".

      К слову: Остается проблема с Холодницким: Шабунин о старте работы Антикоррупционного суда

      Когда мы разрабатывали неофициальную коммуникационную стратегию, то предполагали, что через 50-70 лет Антикоррупционного суда не должно быть вообще. Все потому, что корупциии как таковой не будет вообще,
      – заявил Крук.

      Антикорупційний суд
      Какие дела будет рассматривать ВАКС / инфографика 24 канала

      Что известно о старте работы Антикоррупционного суда?
      5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Владимир Зеленский на открытии суда заявил, что главная его задача – чтобы коррупционеры были наказаны, а государство – защищено.

      Сразу же после старта работы суда НАБУ и САП направили к нему первый обвинительный акт. Он касается экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского института Титана.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Коррупция
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