Судья Антикоррупционного суда назвал сроки полного уничтожения коррупции

Заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук заявил, что главной целью, с которой сейчас работает ВАКС, является полное уничтожение коррупции. По его словам, если не будет коррупции, отпадет и необходимость в существовании самого суда.

Антикоррупционный суд уже сегодня работает на то, чтобы в будущем у него не было дел, заявил Евгений Крук в интервью "Громадскому".

К слову: Остается проблема с Холодницким: Шабунин о старте работы Антикоррупционного суда

Когда мы разрабатывали неофициальную коммуникационную стратегию, то предполагали, что через 50-70 лет Антикоррупционного суда не должно быть вообще. Все потому, что корупциии как таковой не будет вообще,

– заявил Крук.



Какие дела будет рассматривать ВАКС / инфографика 24 канала

Что известно о старте работы Антикоррупционного суда?

5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Владимир Зеленский на открытии суда заявил, что главная его задача – чтобы коррупционеры были наказаны, а государство – защищено.



Сразу же после старта работы суда НАБУ и САП направили к нему первый обвинительный акт. Он касается экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского института Титана.