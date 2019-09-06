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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Суддя Антикорупційного суду назвав терміни повного винищення корупції

      915 Читать новость на русском
      Євген Крук
      Євген Крук / censor.net.ua

      Заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук заявив, що головною метою, з якою зараз працює ВАКС, є повне знищення корупції. За його словами, коли не буде корупції, відпаде і необхідність в існуванні самого суду.

      Антикорупційний суд вже сьогодні працює на те, щоб у майбутньому у нього зовсім не було справ, заявив Євген Крук в інтерв'ю "Громадському".

      До слова: Залишається проблема з Холодницьким: Шабунін про старт роботи Антикорупційного суду

      Коли ми розробляли неофіційну комунікаційну стратегію, то передбачали, що через 50-70 років Антикорупційного суду не повинно бути взагалі. Все тому, що корупціії як такої не буде взагалі,
      – заявив Крук.

      Антикорупційний суд
      Які справи розглядатиме ВАКС / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про старт роботи Антикорупційного суду?5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Президент України Володимир Зеленський на відкритті суду заявив, що головне його завдання – щоб корупціонери були покарані, а держава – захищена.

      Одразу ж після старту роботи суду НАБУ та САП скерували до нього перший обвинувальний акт. Він стосується експершого заступника гендиректора Державного науково-дослідного інституту Титану.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Корупція
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