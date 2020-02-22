Судья получила коммунальную квартиру в центре Николаева: доходы ее семьи впечатляют

В ноябре 2019 года Александр Гречаный обратился в Николаевский горсовет с просьбой выделить его семье коммунальную квартиру площадью 18 квадратов в центре города. В январе 2020 года депутаты удовлетворили эту просьбу, ведь жене Гречаного и детям якобы негде жить.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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По ее словам, сам Гречаный, сотрудник МВД, прописан в университетском общежитии. Его жена Светлана – судья Центрального райсуда Николаева, тоже не декларирует никакого имущества и ведет скромную жизнь.

"А вот 15-летняя дочь супругов активно публикует фото в соцсетях с отдыха в Париже, Шарм-эль-Шейхе, Барселоне и Каннах. А еще из элитной квартиры с видом на облгосадминистрацию", – сказала Шиба.



Фото из инстаграма дочери Гречаных, за окном – Николаевская ОГА

Эксперт подчеркнула: журналисты-расследователи выяснили, что это квартира в жилом комплексе "Адмирал", стоимость которой составляет примерно четыре миллиона гривен. Светлана Гречаная подтвердила, что семья действительно проживала там несколько лет – квартира принадлежала тестю.

Шиба подчеркнула, что никто из супругов не декларировал место жительства в течение многих лет. После продажи квартиры им якобы не было где жить, поэтому они попросили в горсовете коммунальную. А пока проживают в загородном доме, фото которого опубликовал в фейсбуке Гречаный.

Центр журналистских расследований выяснил, что дом на фото – часть загородного комплекса "На дачу", стоимостью в несколько миллионов гривен. Официально комплексом владеют брат и отец Гречаного,

– пояснила автор видеоблога.

И добавила, что дома в комплексе можно арендовать за 1000–1500 гривен за сутки. За дополнительную плату можно воспользоваться чанами или прогуляться на квадроциклах. Однако никто из семьи Гречаного или его жены-судьи официально не занимается гостиничным бизнесом, поэтому не платит налогов.

В январе 2020 года в комплексе "На дачу" с Гречаным был замечен Сергей Войтович, председатель жилищного отдела Николаевского горсовета. Именно это подразделение мэрии занимается распределением коммунальных квартир. Сам председатель участвовал в выделении квартиры семье Гречаных, рассказала эксперт.



Премию "Не.Честь недели " получила судья Светлана Гречаная

Шиба убеждена: Войтович точно не мог не знать о доходах и имуществе семье. Не заинтересовалась доходами Светланы Гречаной и квалификационная комиссия судей. В ВККС не увидели ничего странного в том, что судья много лет не декларирует жилье.

Поэтому судья успешно прошла оценивание и решает дела. Премию "НЕчесть недели" за сомнительные доходы и игнорирование конфликта интересов получает судья Центрального райсуда Николаева Светлана Гречаная.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть" Ирины Шибы за 22 февраля 2020: