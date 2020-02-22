Суддя отримала комунальну квартиру в центрі Миколаєва: статки її родини вражають

У листопаді 2019 року Олександр Гречаний звернувся до Миколаївської міськради з проханням виділити його сім'ї комунальну квартиру площею 18 квадратів в центрі міста. В січні 2020 року депутати задовольнили це прохання, бо ж дружині Гречаного та дітям нібито немає де жити.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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За її словами, сам Гречаний, співробітник МВС, прописаний в університетському гуртожитку. Його дружина Світлана – суддя Центрального райсуду Миколаєва, теж не декларує жодного майна і веде скромне життя.

"А от 15-річна донька подружжя активно публікує фото в соцмережах з відпочинку в Парижі, Шарм-ель-Шейху, Барселоні та Каннах. А ще з елітної квартири з видом на облдержадміністрацію", – зазначила Шиба.



Фото з інстаграму доньки Гречаних, попереду – Миколаївська ОДА

Експертка підкреслила: журналісти-розслідувачі з'ясували, що це квартира в житловому комплексі "Адмірал", вартість якої складає приблизно чотири мільйони гривень. Світлана Гречана підтвердила, що сім'я справді проживала там кілька років – квартира належала її тестю.

Шиба наголосила, що ніхто з подружжя не декларував місце проживання протягом багатьох років. Після продажу квартири їм нібито не було де жити, тож вони попросили в міськраді комунальну. А поки проживають в заміському будинку, фото якого опублікував у фейсбуці Гречаний.

Центр журналістських розслідувань з'ясував, що будинок з фото – частина заміського комплексу "На дачу", вартістю в кілька мільйонів гривень. Офіційно комплексом володіють брат та батько Гречаного,

– пояснила авторка відеоблогу.

Й додала, що будинки в комплексі можна орендувати за 1000 – 1500 гривень за добу. За додаткову плату можна скористатись чанами чи прогулятись на квадроциклах. Проте ніхто з сім'ї Гречаного чи його дружини-судді офіційно не займається готельним бізнесом, тож не платить податків.

У січні 2020 року в комплексі "На дачу" з Гречаним був помічений Сергій Войтович, голова житлового відділу Миколаївської міськради. Саме цей підрозділ мерії займається розподілом комунальних квартир. Сам голова брав участь у виділенні квартири сім'ї Гречаних, розповіла кспертка.



Премію "Не.Честь тижня" отримала суддя Світлана Гречана

Шиба переконана: Войтович точне не міг не знати про статки, які належать сім'ї. Не зацікавилась статками Світлани Гречаної й кваліфікаційна комісія суддів. У ВККС не побачили нічого дивного в тому, що суддя багато років не декларує жодного житла.

Тож суддя успішно пройшла оцінювання та вирішує справи. Премію "НЕчесть тижня" за сумнівні статки та ігнорування конфлікту інтересів отримує суддя Центрального райсуду Миколаєва Світлана Гречана.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 22 лютого 2020: