21:14
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Суддя отримала комунальну квартиру в центрі Миколаєва: статки її родини вражають

      - Читать новость на русском
      Суддя Світлана Гречана / nikcenter.org

      У листопаді 2019 року Олександр Гречаний звернувся до Миколаївської міськради з проханням виділити його сім'ї комунальну квартиру площею 18 квадратів в центрі міста. В січні 2020 року депутати задовольнили це прохання, бо ж дружині Гречаного та дітям нібито немає де жити.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

      Цікаво! Українцю, який живе за кордоном, не хотіли призначати пенсію: суд захистив його права

      За її словами, сам Гречаний, співробітник МВС, прописаний в університетському гуртожитку. Його дружина Світлана – суддя Центрального райсуду Миколаєва, теж не декларує жодного майна і веде скромне життя.

      "А от 15-річна донька подружжя активно публікує фото в соцмережах з відпочинку в Парижі, Шарм-ель-Шейху, Барселоні та Каннах. А ще з елітної квартири з видом на облдержадміністрацію", – зазначила Шиба.

      Суддя на Миколаївщині
      Фото з інстаграму доньки Гречаних, попереду – Миколаївська ОДА

      Експертка підкреслила: журналісти-розслідувачі з'ясували, що це квартира в житловому комплексі "Адмірал", вартість якої складає приблизно чотири мільйони гривень. Світлана Гречана підтвердила, що сім'я справді проживала там кілька років – квартира належала її тестю.

      Шиба наголосила, що ніхто з подружжя не декларував місце проживання протягом багатьох років. Після продажу квартири їм нібито не було де жити, тож вони попросили в міськраді комунальну. А поки проживають в заміському будинку, фото якого опублікував у фейсбуці Гречаний.

      Центр журналістських розслідувань з'ясував, що будинок з фото – частина заміського комплексу "На дачу", вартістю в кілька мільйонів гривень. Офіційно комплексом володіють брат та батько Гречаного,
      – пояснила авторка відеоблогу.

      Й додала, що будинки в комплексі можна орендувати за 1000 – 1500 гривень за добу. За додаткову плату можна скористатись чанами чи прогулятись на квадроциклах. Проте ніхто з сім'ї Гречаного чи його дружини-судді офіційно не займається готельним бізнесом, тож не платить податків.

      У січні 2020 року в комплексі "На дачу" з Гречаним був помічений Сергій Войтович, голова житлового відділу Миколаївської міськради. Саме цей підрозділ мерії займається розподілом комунальних квартир. Сам голова брав участь у виділенні квартири сім'ї Гречаних, розповіла кспертка.

      гречана
      Премію "Не.Честь тижня" отримала суддя Світлана Гречана

      Шиба переконана: Войтович точне не міг не знати про статки, які належать сім'ї. Не зацікавилась статками Світлани Гречаної й кваліфікаційна комісія суддів. У ВККС не побачили нічого дивного в тому, що суддя багато років не декларує жодного житла.

      Тож суддя успішно пройшла оцінювання та вирішує справи. Премію "НЕчесть тижня" за сумнівні статки та ігнорування конфлікту інтересів отримує суддя Центрального райсуду Миколаєва Світлана Гречана.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 22 лютого 2020:

       

      Росія задоволена рішенням Гаазького трибуналу щодо позову України
      сьогодні
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Елітна нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Миколаєва Судді Відеоблоги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:20 Підліток виграв суд проти батька, який не відпускав його навчатися за кордон
      Ірина Шиба
      сьогодні , 17:22 Останній подих соціалізму: як живе Венесуела та до чого тут "Роснефть"
      Анатолій Максимов
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 13:55 Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегія
      Юрій Семенюк
      сьогодні , 13:30 Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсу
      Юлія Турелик
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук