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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть

Судьям, которые берут взятки, позже невозможно остановиться, – Гнап

Честь и НЕчесть 44 Читати новину українською

О схемах переписывания имущества на жен и близких родственников судьями-коррупционерами рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – журналист Дмитрий Гнап.

"Если судья начинает брать взятки, то потом остановиться не удается, потому что, компромат на него уже есть и он висит на крючке. Назад уже дороги нет, только вперед дорогой взяточника. Им остается только придумывать различные схемы, каким образом избежать ответственности по закону. Каким образом отбить от себя интерес общества, который проявляется интересом журналистов", – отметил Дмитрий Гнап.

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Он рассказал, что из-за невозможности объяснить происхождение своих состояний в Украине начались "большие семейные трагедии". У нас столько браков "распалось" среди судей, таможенников. Начали "разрушаться" семьи и жены вдруг начали уходить от своих мужчин Госслужащих, правоохранителей, забирая у них все имущество. Мужчины в свою очередь с ними очень легко прощаются: не дерутся, не грызутся за имущество, а все на них переписывают. Остаются голыми и босыми, следовательно, исчезает необходимость все декларировать. Жена судьи Емельянова теперь владелица недвижимости и денежных активов.

"В современном мире молодые люди вдруг становятся миллиардерами. Но это потому, что они своими способностями и талантами открывают стартапы. Они зарабатывают много денег, предлагая людям классные сервисы. У нас в государственной службе и в правоохранительной ветви власти тенденция идет наоборот: стартапов тоже очень много, только среди престарелых, пожилых родственников наших политиков. В частности, самый красноречивый случай – это теща Турчинова Галина Билиба, которая вдруг на старости лет начала обрастать бизнесами, создавать множество предприятий", – резюмировал Дмитрий Гнап.

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"Среди судей, схема оформлять имущество на родственников, которых не надо якобы декларировать – распространенная. Фиктивные разводы – это новое веяние. Появилось с новым электронным декларированием. Ранее свое недвижимое имущество оформляли на свекра или тещу. Самый известный и самый громкий случай произошел с Андреем Горяниным председателем Киевского апелляционного административного суда. По данным его декларации, он официально жил в небольшой квартире, площадью 40 квадратных метров. Однако журналисты программы "Схемы" зафиксировали то, как он возвращался в трехэтажный особняк в центре Киева, который оформлен на его тещу", – подчеркнула Галина Чижик.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости политики Коррупция Судьи е-декларирование Недвижимость Деньги Честь и НЕчесть
Источник: 24 канал
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