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Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть

Суддям, які беруть хабарі, пізніше неможливо зупинитися, – Гнап

Честь і НЕчесть 75 Читать новость на русском

Про схеми переписування майна на дружин та близьких родичів суддями-корупціонерами розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – журналіст Дмитро Гнап.

"Якщо суддя починає брати хабарі, то потім йому зупинитися не вдається, тому що, компромат на нього вже є і він висить на гачку. Назад уже дороги немає, тільки вперед дорогою хабарника. Їм залишається лише вигадувати різні схеми, яким чином уникнути відповідальності по закону. Яким чином відбити від себе інтерес суспільства, який проявляється цікавістю журналістів", – зазначив Дмитро Гнап.

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Він розповів, що за неможливість пояснити походження своїх статків в Україні почалися "великі сімейні трагедії". У нас стільки шлюбів "розпалося" серед суддів, митників. Почали "руйнуватися" родини і дружини раптом почали йти від своїх чоловіків Державослужбовців, правоохоронців, забираючи у них все майно. Чоловіки в свою чергу з ними дуже легко прощаються: не б’ються, не гризуться за майно, а все на них переписують. Залишаються голими і босими, відтак, зникає необхідність все декларувати. Дружина судді Ємельянова тепер власниця нерухомості і грошових активів.

"У сучасному світі молоді люди раптом стають мільярдерами. Але це тому, що вони своїми здібностями і талантами відкривають стартапи. Вони заробляють багато грошей, пропонуючи людям класні сервіси. У нас в державній службі та у правоохоронній гілці влади тенденція йде навпаки: стартапів теж дуже багато, тільки серед престарих, літніх родичів наших політиків. Зокрема, найкрасномовніший випадок – це теща Турчинова Галина Билиба, яка раптом на старості років почала "обростати" бізнесами, створювати безліч підприємств", – резюмував Дмитро Гнап.

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"Серед суддів, схема оформлювати майно на родичів, яких не треба нібито декларувати – поширена. Фіктивні розлучення – це нове віяння. З’явилося з новим електронним декларуванням. Раніше своє нерухоме майно оформляли на свекрів або тещу. Найвідоміший та найгучніший випадок трапився з Андрієм Горяніним головою Київського апеляційного адміністративного суду. За даними його декларацій, він офіційно жив у невеликій квартирі, площею 40 квадратних метрів. Однак журналісти програми "Схеми" зафіксували те, як він повертався до триповерхового маєтку у центрі Києва, який оформлений на його тещу", – наголосила Галина Чижик.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини політики Корупція Судді Честь і НЕчесть Гроші Нерухомість е-декларування
Джерело: 24 канал
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