"Судью" оккупантов будут судить за приговор журналисту Николаю Семене. Горе-"законнице" грозит до 12 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования установили, что так называемая "судья" реализовывала политику страны-оккупанта – России. Действия "законницы" были направлены на преследование украинцев в Крыму.

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В течение зимы – осени 2017 года "судья" рассматривала "обвинительный акт" в отношении украинского журналиста Николая Семены.

По факту якобы высказывания призывов на нарушение территориальной целостности России путем публикации статьи в сети,

– подчеркнули в прокуратуре.

По данным правоохранителей, во время рассмотрения так называемого "дела" судья руководствовалась законодательством страны-оккупанта.

Также горе-"законница" проигнорировала ряд неопровержимых доказательств, которые опровергали обвинения. В частности, выводы экспертов и специалистов.

В результате украинского журналиста незаконно приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Впоследствии его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года и запретили заниматься публичной деятельностью в течение этого же срока.

Дело Николая Семена