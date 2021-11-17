"Судью" оккупантов будут судить за приговор журналисту Семене
Источник:Прокуратура АРК Крым
"Судью" оккупантов будут судить за приговор журналисту Николаю Семене. Горе-"законнице" грозит до 12 лет лишения свободы.
В ходе досудебного расследования установили, что так называемая "судья" реализовывала политику страны-оккупанта – России. Действия "законницы" были направлены на преследование украинцев в Крыму.
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В течение зимы – осени 2017 года "судья" рассматривала "обвинительный акт" в отношении украинского журналиста Николая Семены.
По факту якобы высказывания призывов на нарушение территориальной целостности России путем публикации статьи в сети,
– подчеркнули в прокуратуре.
По данным правоохранителей, во время рассмотрения так называемого "дела" судья руководствовалась законодательством страны-оккупанта.
Также горе-"законница" проигнорировала ряд неопровержимых доказательств, которые опровергали обвинения. В частности, выводы экспертов и специалистов.
В результате украинского журналиста незаконно приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Впоследствии его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года и запретили заниматься публичной деятельностью в течение этого же срока.
Дело Николая Семена
- В 2016 году в квартиру украинского журналиста Николая Семена пришли с обыском силовики ФСБ.
- Впоследствии представители страны-оккупанта заявили, что в отношении журналиста возбудили уголовное дело из-за его публикации о гражданской блокаде полуострова.
- Материал опубликовали на сайте "Крым.Реалии". Так называемый "приговор" вынес подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд.
- Приговора журналисту осудили Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций.