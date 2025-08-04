Тела всех погибших еще не нашли, но шансов на выживание у пропавших без вести практически нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о крушении судна с мигрантами возле Йемена?

В Аденском заливе у берегов Йемена перевернулось судно с 154 мигрантами из Эфиопии.

В агентстве по вопросам мигрантов ООН подтвердили гибель 68 человек. Их тела уже нашли, еще 74 пассажира лодки являются пропавшими без вести, но считаются погибшими.

Только 12 мигрантам удалось спастись. Более 50 тел погибших выбросило на берег в районе Ханфар в Йемене. Погибших доставили в морг.

В подобных катастрофах ежегодно погибают сотни африканцев в попытке добраться до Персидского залива.

Как пишет Yemen Online, несмотря на военный конфликт и гуманитарный кризис в Йемене, страна остается важным перевалочным пунктом: только за прошлый год туда прибыло более 60 тысяч мигрантов.