Тіла усіх загиблих ще не знайшли, але шансів на виживання у зниклих безвісти практично немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про аварію судна з мігрантами біля Ємену?

В Аденській затоці біля берегів Ємену перевернулося судно з 154 мігрантами з Ефіопії.

У агентстві з питань мігрантів ООН підтвердили загибель 68 людей. Їх тіла вже знайшли, ще 74 пасажири човна є зниклими безвісти, але вважаються загиблими.

Лише 12 мігрантам вдалося врятуватися. Понад 50 тіл загиблих викинуло на берег в районі Ханфар у Ємені. Загиблих доставили у морг.

У подібних катастрофах щороку гинуть сотні африканців у спробі дістатися Перської затоки.

Як пише Yemen Online, незважаючи на військовий конфлікт та гуманітарну кризу в Ємені, країна залишається важливим перевалочним пунктом: лише за минулий рік туди прибуло понад 60 тисяч мігрантів.