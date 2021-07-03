Об этом сообщила представитель Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк.
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Катер морской охраны "Балаклава" уже взял на буксир фелюгу, которая страдала в открытом море, была обесточена, и сейчас буксирует ее к порту выхода к Очакову. Навстречу выдвинулся владелец на другой филюге. Вероятно, что они встретятся в море,
– сказала она.
Судно подало сигнал о помощи
По ее словам, рыболовецкое судно подало сигнал о помощи, потому что из-за обесточивания не могло сообщить украинским властям о ситуации.
В таких ситуациях действительно есть только возможность передавать сигнал спасения. Поэтому они пригласили, чтобы ближайшие суда проинформировали украинские власти о нужной им помощи,
– добавила Наталья Гуменюк.