Об этом сообщила представитель Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк.

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Катер морской охраны "Балаклава" уже взял на буксир фелюгу, которая страдала в открытом море, была обесточена, и сейчас буксирует ее к порту выхода к Очакову. Навстречу выдвинулся владелец на другой филюге. Вероятно, что они встретятся в море,

– сказала она.

Судно подало сигнал о помощи

По ее словам, рыболовецкое судно подало сигнал о помощи, потому что из-за обесточивания не могло сообщить украинским властям о ситуации.

В таких ситуациях действительно есть только возможность передавать сигнал спасения. Поэтому они пригласили, чтобы ближайшие суда проинформировали украинские власти о нужной им помощи,

– добавила Наталья Гуменюк.

Обратите внимание! На борту рыболовецкого судна находились четыре человека. Со всеми членами экипажа все хорошо.