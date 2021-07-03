Про це поінформувала представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталія Гуменюк.

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Катер морської охорони "Балаклава" вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова. Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, що вони зустрінуться в морі,

– сказала вона.

Судно подало сигнал про допомогу

За її словами, риболовецьке судно подало сигнал про допомогу, бо через знеструмлення не могло повідомити українську владу про ситуацію.

У таких ситуаціях дійсно є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу,

– додала Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу! На борту риболовецього судна перебували четверо осіб. З усіма членами екіпажу все добре.