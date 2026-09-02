Кая Каллас поддерживает прекращение огня в Черном море

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности прокомментировала возможный мораторий на удары в Черном море. Политик подчеркнула, что российские обстрелы могут привести к продовольственному кризису.

Об этом политик заявила во время пресс-конференции.

Что сказала Каллас?

Глава европейской дипломатии в среду, 2 сентября, заявила, что российские удары по украинским зерновозам в акватории Черного моря могут иметь катастрофические последствия, в частности они способны повлечь очередной шок для продовольственной безопасности во всем мире.

Она заявила, что Европейский Союз поддерживает экспорт зерна из Украины через альтернативные транзитные маршруты.

Мы также стремимся поддержать хранение зерна в Украине для защиты глобальной продовольственной безопасности. Но ничто не может заменить объемы, которые можно перевозить по морю,

– заявила Каллас.

Дипломатка подчеркнула, что она поддерживает инициативы по введению моратория на атаки в Черном море.

Что известно о кризисе безопасности в Черном море?

Отметим, что это не первый случай, когда европейские политики призывают обеспечить безопасность судоходства в регионе. Недавно подобные заявления звучали из Анкары.

В понедельник, 31 августа, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что поддерживает контакты с Киевом и Москвой по поводу возможности возобновления "зернового соглашения".

Политик утверждал, что нынешняя напряженность в регионе напрямую влияет не только на безопасность судоходства, но и на международные поставки продовольствия. Он отмечал, что сельскохозяйственная продукция не может поступать на мировые рынки в необходимых объемах.