Развестись станет дороже: сколько теперь стоит обратиться в суд

С 1 января 2020 года в Украине увеличился размер судебных сборов. Эту плату как обычные украинцы, так и бизнесмены должны вносить чтобы суд принял их иск к рассмотрению. Сколько теперь будет стоить поиск правды в судах, – объясняют 24 каналу юристы

Стоимость исков возрастет

Сейчас действуют ставки судебного сбора установленные в конце 2017 года. Однако, с 1 января текущего года за счет увеличения прожиточного минимума для трудоспособных лиц почти на 12%, увеличился и судебный сбор.

К теме: Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году

Как отмечает юрист гражданской, хозяйственной и административной практики АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Анастасия Блинду, поскольку размер судебного сбора привязан к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, можем говорить о том, что такое увеличение было ожидаемым. Власть ежегодно пересматривает и утверждает новые, повышенные размеры прожиточного минимума.

О судебной реформе от Зеленского, смотрите здесь:

Самые распространенные категории дел и новые размеры судебного сбора за подачу исковых заявлений в суд:

Имущественные споры, например, о признании права собственности, о взыскании средств. В этом случае юридические лица заплатят от 2 102 гривны, но не более 735 700 гривен. Физическим лицам или физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) такой иск будет стоить от 840,80 гривен, но не более 10 510 гривен.

Неимущественные споры. Юридическим лицам или ФЛП придется заплатить 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 2 102 гривны. Физическим лицам – 840,80 гривен.

Подача искового заявления о расторжении брака обойдется в 840,80 гривен.

Интересно! Регистрация брака у нотариуса: адвокат о плюсах и минусах возможных изменений

Раздел имущества при расторжении брака – от 840,80 гривен и выше, но не более 6 306 грн.

Обычным людям или юридическим лицам, которые захотят защитить в суде свою честь и достоинство, деловую репутацию придется заплатить 840,80 гривен. Если при этом будет заявлено требование о возмещении морального вреда, опплачивать должны 1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 102 гривны).

Заявления об отмене временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины стоить 420,4 гривен.

Апелляционные жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы.

Подача кассационной жалобы решения суда обойдется в 200% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы в размере оспариваемой суммы.

По общему правилу судебные издержки, связанные с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска – на ответчика, при отказе – на истца. Если иск удовлетворен частично – на обе стороны, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований,

– отмечает адвокат ЮФ "Мисечко и Партнеры" Яна Квасница.



Подача иска в суд обойдется не дешево / Фото 24 канал

Бесплатная судебная защита

Правда, не за все судебные иски нужно платить. Некоторые категории дел все же являются бесплатными согласно действующему законодательству.

По закону освобождаются от уплаты судебного сбора, при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, такие категории истцов как:

по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью человека;

по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании пени за просрочку уплаты алиментов и тому подобное.

люди, страдающие психическими расстройствами, и их представители – по делам относительно споров, связанных с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов человека при оказании психиатрической помощи;

по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

люди с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;

истцы, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

избиратели – по делам об уточнении списка избирателей;

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

А тем временем: Судьи Майдана: кто из них до сих пор служит Фемиде

истцы – за подачу исков по спорам, связанных с предоставлением статуса участника боевых действий;

истцы – по делам относительно исков к государству-агрессору России о возмещении причиненного имущественного или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену и тому подобное.

В других случаях, людям, которые обращаются в суд придется платить судебный сбор, который в зависимости от предмета спора может быть достаточно высоким. Часто у людей банально нет денег.



Некоторые категории граждан могут бесплатно подавать заявления в суд / Фото 24 канал

Анастасия Блинду советует истцам, у которых нет денег, воспользоваться правом, предоставленным процессуальными кодексами и просить суд освободить их от уплаты судебного сбора с учетом их имущественного положения.

Судебная практика очень неоднозначная в этих вопросах. Все решается в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств дела и имущественного состояния человека. Правда, суды очень часто отказывают в удовлетворении таких ходатайств,

– отмечает Анастасия Блинду.

По убеждению юриста, установленные размеры судебного сбора, особенно в имущественных спорах часто становятся препятствием в доступе человека к правосудию и защите своих прав в суде. Ведь уровень заработных плат в нашем государстве не является достаточно высоким.

Насчет общей ситуации с рассмотрением споров, по мнению Яны Квасницы, через бесконечные судебные реформы и неукомплектованность судов, дела рассматриваются слишком долго, иногда они годами оставались нерассмотренными.

Читайте также: Крах судебной реформы Порошенко: самые громкие решения 2019 года

Решение этих проблем возможно только в случае комплексного подхода. Прежде всего, Яна Квасница считает необходимым завершить судебную реформу. В частности, укомплектовать суды. Во-вторых, ввести институт досудебной медиации в отдельных спорах, то есть чтобы конфликты решались путем достижения согласия. В-третьих, стоит работать над изменениями правового сознания граждан, поскольку большинство судебных споров является следствием правового нигилизма общества.