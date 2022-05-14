Суета французов, немцев и турок говорит о том, что Россия хочет сторговаться, – Арестович

Россия пытается договориться с некоторыми странами Европы о завершении войны на ее условиях. В частности, страна-агрессор хочет оставить себе временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что мечты страны-террориста никогда не сбудутся.

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Россия пытается договориться с европейскими странами

Арестович рассказал, что Кремль посылает эмиссаров в европейские страны, в частности, во Францию, Германию, Венгрию и т.д.

"Повестка дня звучит примерно так: "Все мы немного погорячились, просим понять и простить", – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что недавно представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что Россия хочет заключить новый договор коллективной безопасности не только с Украиной, но и со всем Западом.

И вся радостная суета французов, немцев и заявления турок говорят о том, что Россия пытается сторговаться, заключить "Минск-3",

– заметил Арестович.

Советник главы ОП также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому уступить суверенитет Украины для того, чтобы завершилась война.

То есть Россия пытается договориться с другими странами и все остановить с сохранением за собой оккупированных территорий. Арестович подытожил, что такого никогда не будет, ведь украинские бойцы будут уничтожать захватчиков, пока они не исчезнут с территории нашего государства.

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Макрон просил Зеленского уступить, чтобы Путин сохранил лицо

Президент Франции заявил, что унижать Россию – опасно, ведь якобы нацизм родился из того, что Германию унизили после Первой мировой войны. Однако Зеленский считает, что не нужно искать выход для России и Макрон зря это делает.

Глава государства добавил, что у президента Франции прекрасный опыт, чтобы осознать, что Россия пока сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, не будет искать никакого выхода. Однако Макрон таки хотел добиться каких-либо результатов посредничеством и ему ничего не удалось, ведь он не нашел никакого понимания со стороны страны-агрессора.

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, мне кажется, это – не очень корректно со стороны тех или иных лидеров", – заявил Зеленский.

Президент подытожил, что Украина не готова что-то кому-то сохранять, теряя свои территории, поскольку это совершенно несправедливо.

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