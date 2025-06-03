Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова на его фейсбук-странице.

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Чем будет заниматься новый командующий Сухопутными войсками

Рустем Умеров рассказал, что на совещании с Владимиром Зеленский и военным руководством приняли решение, что Михаил Драпатый в должности командующего Объединенных Сил сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.

В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил – рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов,

– написал глава Минобороны.

По словам министра, все эти изменения имеют одну цель – усилить наших ребят на фронте и обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы.

К слову, 3 июня также уволили Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем. Вместо этого полковник получил должность заместителя командующего оперативного командования "Восток".

Командующим СБС назначили майора Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Он известен как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра".