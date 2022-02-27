Су*и, вы точно будете отвечать, – Стефанчук эмоционально обратился к россиянам

Спикер Руслан Стефанчук обратился к россиянам. Он заверил, что оккупанты будут отвечать за свои поступки.

Стефанчук подчеркнул, что оккупанты будут отвечать и за каждого убитого человека, и за слезы родных, и за расстрелянные дома и детсады.

Обратите внимание Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, – Зеленский

Весь мир видит гнилое нутро России, – Стефанчук

По его словам, ответственность будет персональной, предметной и не растянутой во времени. Россия больше не спрячется за спинами женщин и детей, как всегда привыкла это делать

С*ки! Поверьте мне, вы точно будете отвечать,

– написал Стефанчук.

Он заверил, что то, что сделал враг, не сотрут век. Однако время сотрет и Владимира Путина, и Александра Лукашенко, и каждого, кто поднял руку на Украину и великий украинский народ.

"Если тебе, падло, не повезет стать частью плодородного украинского чернозема, у тебя будет возможность убедиться в этом.

Ты когда-нибудь гордился великой российской культурой? Но сегодня весь мир видит твое гнилое нутро", – добавил он.

Полный текст публикации:

С*ки! Поверьте мне, вы точно будете отвечать... За каждого невинно убитого Героя Украины... За каждый крик матери, которая потеряла своего ребенка... За каждую слезинку, скатившуюся по щеке ребенка, которого вы сделали сиротой... За каждый расстрелян мирный жилой дом... За каждую разбитую больницу... За каждый уничтоженный детский сад...

За тысячелетний город-герой Киев... За русскоязычный Харьков... За маленький Змеиный остров... За пока невозвращенный Донбасс... За пока отжатый Крым...

И поэтому я обращаюсь к тебе, россиянин, который пришел без приглашения на мою землю... Ты, мерзость, будешь отвечать не только перед Богом. Твоя ответственность будет персональной, предметной и не такой растянутой во времени.

Ты больше не спрячешься сцикливо за спинами женщин и детей, как всегда привык это делать. И поэтому, если тебе, падло, не повезет стать частью плодородного украинского чернозема, будешь иметь возможность убедиться в этом.

Ты ведь точно знаешь, что такое "ярость благородная". Ты называл нас братьями? Но поступки твои хуже поступка Каина. Ты когда-нибудь гордился великой российской культурой? Но сегодня весь мир видит твое гнилое нутро.

Ты когда-нибудь приезжал летом к "бабушке на УкрАину", чтобы разделить с нами ужин? Но сегодня ты хуже Иуды.

Ты, конкретно... И все вы вместе взяты! Вы изверги. Вы отбросы. Вы трусы. Вы мерзавцы. Вы нравственные чудовища. Вы крысы с человеческим набором хромосом.

То, что вы сделали – не сотрут век. Но время сотрет вас... И Путина... И Лукашенко... И каждого, кто поднял руку на Украину и на Великий Украинский Народ. Ибо жив Он! И всегда будет жить! Слава Украине! Слава Героям! Слава Великому Украинскому Народу!