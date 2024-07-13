Тела уже передали на генетическую экспертизу. Об этом со ссылкой на росСМИ передает 24 Канал.

Обратите внимание Упал после "удачного" ремонта: все об авиакатастрофе пассажирского Superjet 100 в Подмосковье

Нашли тела членов экипажа Sukhoi Superjet

Тела трех членов экипажа Sukhoi Superjet нашли. Их доставили на генетическую экспертизу.

Накануне стало известно, что черные ящики пассажирского самолета, который разбился в Подмосковье, доставлены в международный авиационный комитет. По словам пропагандистов, несмотря на сильные повреждения, вся полетная информация с них скопирована и пригодна для расшифровки.

Известно, что Sukhoi Superjet совершал в аэропорт Внуково тестовый полет после ремонта на заводе под Луховицами. Перед катастрофой пилоты якобы отвели неисправный самолет от дачных домов. По официальным данным, на борту якобы были только 3 члена экипажа. Все погибли. Также росСМИ сообщали, что самолет упал из-за остановки двигателя.

В России разбился самолет Sukhoi Superjet / Фото росСМИ