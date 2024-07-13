Тіла вже передали на генетичну експертизу. Про це з посиланням на росЗМІ передає 24 Канал.

Зверніть увагу Впав після "вдалого" ремонту: все про авіатрощу пасажирського Superjet 100 у Підмосков'ї

Знайшли тіла членів екіпажу Sukhoi Superjet

Тіла трьох членів екіпажу Sukhoi Superjet знайшли. Їх доставили на генетичну експертизу.

Напередодні стало відомо, що чорні ящики пасажирського літака, який розбився у Підмосков'ї, доставлені до міжнародного авіаційного комітету. За словами пропагандистів, попри сильні пошкодження, вся польотна інформація з них скопійована та придатна для розшифровки.

Відомо, що Sukhoi Superjet здійснював в аеропорт Внуково тестовий політ після ремонту на заводі під Луховицями. Перед катастрофою пілоти нібито відвели несправний літак від дачних будинків. За офіційними даними, на борту нібито були лише 3 члени екіпажу. Всі загинули. Також росЗМІ повідомляли, що літак упав через зупинку двигуна.

У Росії розбився літак Sukhoi Superjet / Фото росЗМІ