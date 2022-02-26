Борьба за Сумы продолжается 26 февраля. Об этом сообщает местная военная администрация.

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"В настоящее время в Сумах идут бои. Оставайтесь дома, отойдите от окон, закройте шторы – Сумская военная администрация", – отмечают в сообщении.

Еще утром 26 февраля в генеральном штабе ВСУ сообщили, что единичные обстрелы в Сумах начались с ночи.

Вблизи поселка Шумское в Сумской области было обнаружено временное местоположение десятков единиц танков. Однако украинская армия не сдается и не теряет свои позиции.

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