Боротьба за Суми продовжується 26 лютого. Про це повідомляє місцева військова адміністрація.

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"Наразі в Сумах йдуть бої. Залишайтеся вдома, відійдіть від вікон, закрийте штори – Сумська військова адміністрація", – зазначають у повідомленні.

Ще зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі.

Поблизу селища Шумське у Сумській області виявили тимчасове місце перебування десятків одиниць танків. Однак українська армія не здається та не втрачає своїх позицій.



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