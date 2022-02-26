Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на утро, 26 февраля. В частности сообщается об обстрелах украинских городов российскими военными.

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В штабе подчеркивают, что оккупант продолжает наступательную операцию против Украины. Говорится также о том, что враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы.

Одиночные авиационные удары враг наносил в районах Сум, Полтавы, а также Мариуполя. Также сообщается, что с Черного моря оккупант запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Кроме того, враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южного и Одессы.

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