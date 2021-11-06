В Сумах из-за пожара в салоне красоты погибла беременная женщина

В Сумах 4 ноября произошел пожар в помещениях, пристроенных в двухэтажный дом. В одном из них был салон красоты, где в результате пожара погибла 30-летняя женщина.

Сообщение о пожаре на улице Герцена в Сумах поступило в 17.45 вечера 4 ноября. На место сразу же прибыли спасатели.

К слову Под Харьковом на месте пожара спасатели обнаружили тело женщины

Пожар в салоне красоты

Как рассказали в ГСЧС, по прибытии на место пожара спасатели подключились к аппаратам защиты органов дыхания и зашли в пылающее здание.

На втором этаже обнаружено тело женщины, которую сразу вынесли на улицу и передали медикам. К сожалению, спасти ее не удалось.

Пожар удалось локализовать в 19:23, а полностью его ликвидировать спасателям удалось только в 21:06 – спустя более 3 часов после возгорания.

По данным полиции, женщина погибла из-за отравления угарным газом. Правоохранители подозревают 72-летнего владельца здания в нарушении требований пожарного законодательства.

Мужчину уже задержали. Ему планируют сообщить о подозрении. Если его вину докажут, владельцу может грозить от 3 до 8 лет за решеткой.

Пожар в салоне красоты Сум: смотрите видео

Погибшая была беременна

Издание ТСН рассказало, что пожар вспыхнул в одной из пристроек – в ней расположена баня. Дальше уже загорелась другая пристройка, где и был салон красоты.

После возгорания 30-летняя женщина оказалась в ловушке на втором этаже. Погибшую зовут Юлией, а ее друзья в соцсетях рассказали, что она была беременной.

У женщины была запись в салон красоты на 3 ноября, но по неизвестным причинам визит перенесли на следующий день. Он стал для девушки последним.

Вместе с ней в ловушке оказалась и работница салона. Впрочем, в отличие от клиентки, которая сразу потеряла сознание, та смогла спастись, выпрыгнув из окна.