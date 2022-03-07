В Сумах и Кривом Роге – воздушная тревога: все немедленно в укрытие
7 марта 2022 , 22:50Читати новину українською
В Сумах и Кривом Роге воют сирены – объявили воздушную тревогу. Жителям необходимо немедленно пройти в укрытия.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации 7 марта около 22:37.
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Сумы! Тревога! Угроза авиаудара! В Кривом Роге воздушная тревога,
– указали журналисты.
Подчеркиваем, граждане должны найти ближайшее убежище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
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