В Сумах и Кривом Роге – воздушная тревога: все немедленно в укрытие

В Сумах и Кривом Роге воют сирены – объявили воздушную тревогу. Жителям необходимо немедленно пройти в укрытия.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 7 марта около 22:37.

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Сумы! Тревога! Угроза авиаудара! В Кривом Роге воздушная тревога,

– указали журналисты.

Подчеркиваем, граждане должны найти ближайшее убежище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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