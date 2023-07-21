Так, в Сумской области будет отрабатываться организация эвакуации населения. Таким образом, запланировано провести штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Важно В Киеве и ряде регионов воздушная тревога: с моря зафиксированы пуски ракет

На территории Сум объявили угрозу химического заражения

Так, в Сумской области 21 июля объявлена угроза химического заражения. Позже в горсовете рассказали, что при учениях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет запущен соответствующий звуковой сигнал, а также будет отрабатываться организация эвакуации населения.

Городской голова отметил, что это будет касаться только участников тренировочных мероприятий и не будет нуждаться в реагировании жителей Сум.

Массированные взрывы в Украине 21 июля: что известно

  • Днем 21 июля было зафиксировано пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
  • Позже сообщили о взрывах в Одесской области.
  • Также стало известно, что противник атакует Черниговщину ракетами, сообщают в ОВА.
  • В Воздушных силах предупредили о повторных пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
  • В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.
  • Кроме того, взрывы также слышали на Сумщине. Информация проверяется.