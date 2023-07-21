Так, в Сумской области будет отрабатываться организация эвакуации населения. Таким образом, запланировано провести штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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На территории Сум объявили угрозу химического заражения

Так, в Сумской области 21 июля объявлена угроза химического заражения. Позже в горсовете рассказали, что при учениях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет запущен соответствующий звуковой сигнал, а также будет отрабатываться организация эвакуации населения.

Городской голова отметил, что это будет касаться только участников тренировочных мероприятий и не будет нуждаться в реагировании жителей Сум.

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