Так, на Сумщині відпрацьовуватиметься організація евакуації населення. У такий спосіб заплановано провести штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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На території Сум оголосили загрозу хімічного зараження

Так, на Сумщині 21 липня оголошено загрозу хімічного зараження. Згодом у міськраді розповіли, що під час навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації буде запущений відповідний звуковий сигнал, а також відпрацьовуватиметься організація евакуації населення.

Міський голова зазначив, що це стосуватиметься лише учасників тренувальних заходів і не потребуватиме реагування жителів Сум.

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