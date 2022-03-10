Сирены в Сумах загудели в 09:58. Люди должны спрятаться в укрытиях и находиться там до следующего сигнала.

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Сумы

Тревога! Угроза авиаударов! В укрытие!!!

– говорится в сообщении.

Как только вы услышали тревогу, следует немедленно идти в укрытие и одновременно выключить газ и свет. С собой надо взять тревожный рюкзак с едой, одеждой и медикаментами.

Если поблизости есть люди с инвалидностью или пожилого возраста – помогите им по возможности.

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