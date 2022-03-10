Сирени в Сумах загуділи о 09:58. Люди повинні сховатися в укриттях і перебувати там до наступного сигналу.

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Суми

Тривога! Загроза авіаударів! В укриття!!!

– мовиться в повідомленні.

Як тільки ви почули тривогу, слід негайно йти в укриття й водночас вимкнути газ та світло. Зі собою треба взяти тривожний рюкзак з їжею, одягом та медикаментами.

Якщо поблизу є люди з інвалідністю чи літнього віку – допоможіть їм за можливості.

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