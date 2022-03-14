В Сумах приостановлена работа Пришибского водозаборника: часть города без воды

Пришибский водозаборник в Сумах прекратил работу. Поэтому часть города осталась без воды.

Причина – технические проблемы. Сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Горводоканале 14 марта.

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В Сумах прекращена работа Пришибского водозабора из-за технических неполадок,

– говорится в сообщении.

Без воды остались:

Химгородок;

Бассы;

улицы Мира, Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и близлежащие к ним.

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