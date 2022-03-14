В Сумах приостановлена работа Пришибского водозаборника: часть города без воды
14 марта 2022 , 10:25Читати новину українською
Источник:Суспільне
Пришибский водозаборник в Сумах прекратил работу. Поэтому часть города осталась без воды.
Причина – технические проблемы. Сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Горводоканале 14 марта.
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В Сумах прекращена работа Пришибского водозабора из-за технических неполадок,
– говорится в сообщении.
Без воды остались:
- Химгородок;
- Бассы;
- улицы Мира, Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и близлежащие к ним.