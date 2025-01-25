Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию сумских перевозчиков. Машина не вышла на маршрут и будет ремонтироваться.
Смотрите также Частично разрушен верхний этаж: спасатели показали последствия удара по Сумах
Что известно о пуле в салоне маршрутки
Во время утреннего осмотра в одной из маршруток Сум обнаружили повреждения от пули. Водитель нашел ее в салоне.
В Сумах в маршрутку попала пуля: смотрите видео
Транспортное средство не вышло на маршрут и в ближайшее время будет отремонтировано.
Вечером все было нормально. Утром захожу в салон автомобиля и вижу на полу пулю, а венка целые. Думал, что кто-то забыл. Потом заметил дырку сбоку в стенке авто. Видимо, прилетела рикошетом пуля, пробила стену гаража и затем попала в маршрутку,
– комментирует мужчина в видео.
Ассоциация сумских перевозчиков отметила, что этот инцидент является напоминанием о том, что война все еще продолжается. Там подчеркнули, что каждый – водитель, механик или пассажир – ежедневно прилагает усилия, чтобы Сумы могли продолжать жить в максимально возможных условиях.