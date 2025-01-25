Повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію сумських перевізників. Машина не вийшла на маршрут і буде ремонтуватися.

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Що відомо про кулю в салоні маршрутки

Під час ранкового огляду в одній із маршруток Сум виявили пошкодження від кулі. Водій знайшов її в салоні.

У Сумах в маршрутку влучила куля: дивіться відео

Транспортний засіб не вийшов на маршрут і найближчим часом буде відремонтований.

Ввечері все було нормально. Зранку заходжу в салон автомобіля і бачу на підлозі кулю, а вінка цілі. Думав, що хтось забув. Потім помітив дірку збоку у стінці авто. Мабуть, прилетіла рикошетом куля, пробила стіну гаража і потім влучила у маршрутку,

– коментує чоловік у відео.

Асоціація сумських перевізників зазначила, що цей інцидент є нагадуванням про те, що війна все ще триває. Там підкреслили, що кожен – водій, механік чи пасажир – щодня докладає зусиль, щоб Суми могли продовжувати жити в максимально можливих умовах.