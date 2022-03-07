Такую цифру озвучил министр образования и науки Сергей Шкарлетт. Он добавил, что ведомство контактирует с ректоратами вузов в Сумах. Студенты находятся в укрытиях.

Заметьте МИД заверил, что делает все возможное, чтобы эвакуировать сотни иностранных студентов из Сум

Сергей Шкарлет заявил, что о тех студентах, которые сейчас находятся в Сумах, заботится руководство университетов. Их снабжают водой и горячей пищей.

Министр отметил, что эвакуировать людей, в том числе иностранных студентов, из Сум пока невозможно.

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