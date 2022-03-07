Таку цифру озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він додав, що відомство контактує з ректоратами вузів у Сумах. Студенти перебувають в укриттях.

Зауважте МЗС запевнило, що робить все можливе, щоб евакуювати сотні іноземних студентів із Сум

Сергій Шкарлет заявив, що про тих студентів, які зараз перебувають у Сумах, дбає керівництво університетів. Їх забезпечують водою та гарячою їжею.

Міністр зазначив, що евакуювати людей, зокрема й іноземних студентів, з Сум поки неможливо.

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