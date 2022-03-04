В Сумах тревога – пройдите в укрытие
4 марта 2022 , 17:11Читати новину українською
Источник:Суспільне Сумы
В Сумах в 17:06 была объявлена тревога. Всем нужно как можно быстрее пройти в укрытие.
В Сумах угроза авиаудара, поэтому всем нужно пройти в укрытие. Россия цинично бомбит города Украины, поэтому для собственной безопасности нужно находиться в укрытии.
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В укрытии следует находиться, пока не будет объявлен отбой тревоги. Это может спасти жизнь!
Просмотреть укрытия в Сумах можно по ссылке.
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