В Сумах – угроза авиаударов: всем в укрытие
5 марта 2022 , 07:13Читати новину українською
В Сумах 5 марта угроза авиаударов. Людей призывают срочно идти в укрытие.
Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сигнал об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
Заметьте В Сумах возможны уличные бои: гражданских призывают не выходить на улицы
Сумы. Тревога. Угроза авиаударов,
– говорится в сообщении.
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