В Сумах – угроза авиаударов: всем в укрытие

В Сумах 5 марта угроза авиаударов. Людей призывают срочно идти в укрытие.

Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сигнал об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

Заметьте В Сумах возможны уличные бои: гражданских призывают не выходить на улицы

Сумы. Тревога. Угроза авиаударов,

– говорится в сообщении.

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