В Сумах угроза уличных боев: власти просят людей оставаться дома

В Сумах сообщили об угрозе столкновений с российскими оккупантами. Жителей города призывают сидеть дома, подальше от окон.

В Сумах большой риск уличных вооруженных столкновений. Военная администрация попросила горожан не выходить из дома и быть в безопасности, не подходя к окнам.

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Полный текст сообщения:

Сумы. Угроза уличных боев! Находитесь дома, в безопасности, подальше от окон!

Информация от военной администрации по состоянию на 11:20 1 марта

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