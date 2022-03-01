В Сумах угроза уличных боев: власти просят людей оставаться дома
1 марта 2022 , 11:35Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
В Сумах сообщили об угрозе столкновений с российскими оккупантами. Жителей города призывают сидеть дома, подальше от окон.
В Сумах большой риск уличных вооруженных столкновений. Военная администрация попросила горожан не выходить из дома и быть в безопасности, не подходя к окнам.
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Полный текст сообщения:
Сумы. Угроза уличных боев! Находитесь дома, в безопасности, подальше от окон!
Информация от военной администрации по состоянию на 11:20 1 марта
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