В Сумах военные забрали у россиян парадный танк
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
Украинские защитники завоевали еще один вражеский трофей. Они забрали у россиян парадный танк.
Позитивная тенденция сохраняется: украинцы продолжают обезвреживать россиян и их технику, а также отнимать вражеские трофеи.
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В Сумах россияне потеряли парадный танк
Об очередной неприятности для захватчиков сообщили в сети Сухопутные войска Вооруженных Сил.
В Сумах наши защитники захватили парадный танк,
– говорится в сообщении.
Напомним, территориальная оборона в Николаевской области поставила рекорд. 8 марта украинцы поймали уже третий с начала войны российский "панцерник".
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