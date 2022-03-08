В Сумах военные забрали у россиян парадный танк

Украинские защитники завоевали еще один вражеский трофей. Они забрали у россиян парадный танк.

Позитивная тенденция сохраняется: украинцы продолжают обезвреживать россиян и их технику, а также отнимать вражеские трофеи.

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В Сумах россияне потеряли парадный танк

Об очередной неприятности для захватчиков сообщили в сети Сухопутные войска Вооруженных Сил.

В Сумах наши защитники захватили парадный танк,

– говорится в сообщении.

Напомним, территориальная оборона в Николаевской области поставила рекорд. 8 марта украинцы поймали уже третий с начала войны российский "панцерник".

Украинцы отобрали у захватчиков парадный танк: смотрите видео (18+)

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