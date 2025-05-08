Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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В Сумах женщина хотела продать младенца

Правоохранители рассказали, что 35-летняя жительница Сумщины еще на позднем сроке беременности начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка.

По предварительным данным, она планировала продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской общины, предложив оформление фиктивного отцовства,

– сообщили в полиции.

Сначала женщина получила задаток в размере 1 тысяча долларов. Однако уже во время передачи основной части средств правоохранители задержали злоумышленницу.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры решают вопрос о сообщении женщине о подозрении по статье "Торговля людьми". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, следственные действия продолжаются.

В Сумах женщина хотела продать собственного младенца / Фото: Нацполиция

К слову, недавно в Одесской области полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве ребенка. Правоохранители предполагают, что мать задушила собственного ребенка из-за плача.