Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Читайте також На Волині п'яний водій буксирував авто, за кермом якого була п’яна дружина

У Сумах жінка хотіла продати немовля

Правоохоронці розповіли, що 35-річна мешканка Сумщини ще на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

За попередніми даними, вона планувала продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів.

Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства,

– повідомили в поліції.

Спочатку жінка отримала завдаток розміром 1 тисяча доларів. Однак вже під час передачі основної частини коштів правоохоронці затримали зловмисницю.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру за статтею "Торгівля людьми". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі, слідчі дії тривають.

У Сумах жінка хотіла продати власне немовля / Фото: Нацполіція

До слова, нещодавно на Одещині поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві дитини. Правоохоронці припускають, що матір задушила власну дитину через плач.