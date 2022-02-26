Сумчане раздумывают, что делать с захваченными оккупантами

Сумчане на стихийном народном вече 26 февраля обсуждают, что делать с захваченными оккупантами. Кто-то предлагает отправить домой, а кто-то – более категоричные методы.

Например, предлагают расстрелять на месте. Кадры с вече обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кстати Сумская оборона задержала технику врага на Курском проспекте

Заложники путинских желаний

Геращенко советует не относиться плохо к этим "заложникам воли Путина", если они никого не успели убить или ранить.

Мы вернем их матерям после нашей победы! Путин, ты еще не понял, что здесь тебя никто не ждет?!

– подчеркнул чиновник.

Отметим, в Сумах мощно работает местная оборона. Вчера бойцы задержали технику врага на Курском проспекте.

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