Это произошло в районе населенного пункта Пушкарное. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Государственной пограничной службы.
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Что нашли у мужчины
Известно, что у мужчины обнаружили 3 коробки, которые заполнены товаром военного назначения, используемым в:
- военной авиации;
- радиолокации.
Неподалеку от места его задержания зашли еще 7 таких коробок. 48-летний сумчанин задержан и будет отвечать за незаконное перемещение военного оборудования.
Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного правонарушения,
– сообщил спикер Сумского пограничного отряда Роман Ткач.
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Военное оборудование, которое пытался доставить мужчина / Фото ГПСУ
Сумчанин хотел незаконно доставить военное оборудование: смотрите видео ГПСУ