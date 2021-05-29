Це сталось в районі населеного пункту Пушкарне. Відповідну інформацію опублікували на сайті Державної прикордонної служби.

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Що знайшли у чоловіка

Відомо, що в чоловіка виявили 3 коробки, які заповнені товаром військового призначення, що використовується у:

військовій авіації;

радіолокації.

Неподалік від місця його затримання зайшли ще 7 таких коробок. 48-річний сумчанин затриманий та відповідатиме за незаконне переміщення військового обладнання.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення,

– повідомив речник Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Військове обладнання, яке намагався доправити чоловік / Фото ДПСУ

Сумчанин хотів незаконно доправити військове обладнання: дивіться відео ДПСУ