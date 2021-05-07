Сумская область покидает красную карантинную зону. Следовательно, в Украине не останется ни одного региона с самыми жесткими ограничениями.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Оно состоялось 7 мая. Обратите внимание Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов Красный уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19 на территории Сумщины отменяют с 8 мая. Поэтому начиная с 00: 00 в области будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для желтой зоны карантина. Новость дополняется...