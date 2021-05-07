Сумщина останньою виходить із червоної зони
Сумська область покидає червону карантинну зону. Відтак, в Україні не залишиться жодного регіону з найжорсткішими обмеженнями.
Джерело:телеграм-канал Олега Немчінова
Відповідне рішення ухвалили на позачергому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Воно відбулося 7 травня.
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Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19 на території Сумщини скасовують з 8 травня.
Тому починаючи з 00:00 у області діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої зони карантину.
Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19, але радіти ще зарано
Зранку 7 травня очільник українського МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19. Він підкреслив, що попередні місяці були складними.
Водночас головний санітарний лікаря Віктор Ляшко нагадав увагу на те, що вихід з червоної зони – це ще не скасування обмежувальних заходів.
У МОЗ пообіцяли, що стежитимуть за ситуацією у регіонах. Представники міністерства здійснять кілька візитів, аби перевірити, як відбувається процес вакцинації.
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