На Сумщине 6-летний мальчик случайно пропутешествовал по области: удивительная история спасения

На Сумщине правоохранители вернули домой 6-летнего мальчика, который оказался более чем в 10 километрах от дома. Ребенок случайно сел на автобус и уехал из своего села в Сумы.

Полицейские Юрий Макаруха и Сергей Фоменко выяснили, что ребенок приехал в Сумы из Красного села.

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Как мальчик выехал за пределы села

Ребенок объяснил, что он шел в магазин, по дороге увидел автобус и решил посидеть в салоне. Неожиданно транспорт тронулся и мальчик поехал в Сумы, где вместе с другими пассажирами вышел на остановке общественного транспорта.

Не растерявшись, он обратился к незнакомой женщине и рассказал о своих "приключениях". Женщина не проигнорировала мальчика и сразу же вызвала полицию. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которые успокоили ребенка и попытались узнать, где он живет.

Мальчик рассказал, что не знает своего адреса, но может показать дорогу домой. Впоследствии инспекторы выяснили, что ребенок приехал из Красного села, это недалеко Сум. Стражи порядка отвезли малыша домой.

Полицейские вернули мальчика домой: смотрите видео

Родители не знали об исчезновении ребенка

На тот момент дома была только старшая сестра, которая даже не догадывалась, что ее младший брат успел наведаться в областной центр. Матери и отца ребенка дома не было, но полицейские связались с ними и сообщили об этом событии.



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