Это произошло 19 ноября. Об аварии сообщили в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.

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Из-за аварии произошла утечка нефти в Сумской области

После сообщения о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка, специалисты Госэкоинспекции выехали на место аварии, чтобы:

выяснить все обстоятельства произошедшего;

замерить точную площадь загрязненного участка;

взять пробы грунта.

В Сумской области посреди поля произошел разлив нефти / Фото Госэкоинспекции

В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводяной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 квадратных метров,

– выяснили в ведомстве.

Также заверили, что комиссия Нефтегазодобывающего управления "Ахтырканефтегаз" публичного акционерного общества "Укрнафта" обследует территорию вокруг нефтепровода, чтобы установить и ликвидировать причины аварии.

Причиной разлива нефти была разгерметизация нефтепровода /Фото Госэкоинспекции

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