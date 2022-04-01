Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что также 31 марта враги расстреляли гражданского мужчину.

К теме Где не стреляют, будем сеять, – председатель Сумской ОВА рассказал о нескольких хороших новостей

Вокруг Бурыни враг установил вражеские блокпосты

Вокруг Бурыни враг установил блокпосты: людей не впускают и не выпускают из населенного пункта. В городах и селах Новослободской, Путивльской, Поповской и Дубовязовской общин техника оккупантов активно перемещается.

В очередной раз подчеркиваю: будьте бдительными относительно посторонних предметов, не подходите к вражеской технике, к сожженным автомобилям гражданских,

– призвал Живицкий.

Председатель ОВА отметил, жители Сумщины должны придерживаться комендантского часа. Во время уведомлений о тревоге следует находиться в безопасных местах.

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