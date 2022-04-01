Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що також 31 березня вороги розстріляли цивільного чоловіка.

До теми Де не стріляють, будемо сіяти, – голова Сумської ОВА розповів про кілька хороших новин

Навколо Бурині ворог встановив ворожі блокпости

️Навколо Бурині ворог встановив блокпости: людей не впускають і не випускають з населеного пункту. У містах та селах Новослобідської, Путивльської, Попівської та Дубов'язівської громадах техніка окупантів активно переміщається.

Вкотре наголошую: будьте пильними щодо сторонніх предметів, не підходьте до ворожої техніки, до спалених автомобілів цивільних,

– закликав Живицький.

Голова ОВА наголосив, мешканці Сумщини повинні дотримуватись комендантської години. Під час повідомлень про тривогу слід перебувати в безпечних місцях.

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